«Формула-1» в Баку – проблема для Казахстана
Недавно было объявлено, что в Алматинской области Казахстана планируется строительство трассы для «Формулы-1», затраты на которую составят около 190 миллионов долларов.
В Казахстане задаются вопросом: нужна ли «королева автоспорта» их стране, учитывая то, что в регионе уже проводится Гран-при Азербайджана, а Алматы явно уступает Баку по многим параметрам.
«Одной из проблем потенциальной трассы «Формулы-1» станет близкое расположение Казахстана к Азербайджану, - рассуждает на эту тему издание Prosports.kz. - Именно трасса в Баку стала последней, которую включили в календарь «Формулы-1» (c 2020 года впервые пройдет гонка во вьетнамском Ханое – Ред.). Проект городской трассы официально был представлен в октябре 2014 года, а ее автором стал бессменный архитектор чемпионата Герман Тильке.
Перед проведением первого Гран-при 2016 года были опасения, что знаменитый архитектор построил очередной «тилькедром», заставляющий скучать зрителей чемпионата. Но узкие трассы Баку и исторический центр позволили этапу в Азербайджане дважды стать лучшим в «Формуле-1» (2017, 2018). При этом первоначальные затраты на этап в Баку составили около 100 миллионов долларов. В эту сумму не входят ежегодные взносы в FOM и ежегодное обновление трассы в Баку, прибавим к этому и постройку трибун».
По мнению автора, именно близкое расположение Казахстана к Азербайджану может негативно сказаться на возможной посещаемости этапа близ Алматы.
«Этап в Баку полюбился западным зрителям необычной атмосферой Востока, захватывающей трассой, но самое главное, что привлекает туристов, – красивый и интересный город, - пишет казахстанское СМИ. - Помимо самой гонки, гостям есть чем себя занять. Будь то местная кухня, музеи, различные комплексы или исторический центр города. Автор статьи в 2017 году посетил безумный этап в Баку, запомнившийся зрителям на долгие годы. Стоит отметить, что атмосфера общего праздника охватывает весь Баку и его жителей.
Чем же ответит потенциальный этап в Казахстане? Ничем. Этап планируют построить в 70-100 км близ Алматы. Нельзя сказать, что туризм в южной столице приносит огромные доходы, а поток гостей неимоверно большой. Трасса в Алматинской области банально ничего не может предложить зрителям, кроме самой трассы. В Алматы нет старого города или впечатляющих объектов культуры.
Автодромы «Формулы-1» всегда отличаются своей инфраструктурой, так как им есть чем развлечь фанатов. Этап возле Алматы строится практически в степи, где еще предстоит привести в порядок трассу, чтобы организовать логистику. Непонятно, как организаторы планируют перевозку 30 тысяч зрителей из Алматы в область. К этому стоит добавить, что «Формула-1» никогда не проходит без младших серий – GP2 и GP3. Эти серии требуют меньше денег, но это очередная статья расходов».