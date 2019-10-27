«Формула-1» в Баку – проблема для Казахстана

Недавно было объявлено, что в Алматинской области Казахстана планируется строительство трассы для «Формулы-1», затраты на которую составят около 190 миллионов долларов.

В Казахстане задаются вопросом: нужна ли «королева автоспорта» их стране, учитывая то, что в регионе уже проводится Гран-при Азербайджана, а Алматы явно уступает Баку по многим параметрам.

«Одной из проблем потенциальной трассы «Формулы-1» станет близкое расположение Казахстана к Азербайджану, - рассуждает на эту тему издание Prosports.kz. - Именно трасса в Баку стала последней, которую включили в календарь «Формулы-1» (c 2020 года впервые пройдет гонка во вьетнамском Ханое – Ред.). Проект городской трассы официально был представлен в октябре 2014 года, а ее автором стал бессменный архитектор чемпионата Герман Тильке.

Перед проведением первого Гран-при 2016 года были опасения, что знаменитый архитектор построил очередной «тилькедром», заставляющий скучать зрителей чемпионата. Но узкие трассы Баку и исторический центр позволили этапу в Азербайджане дважды стать лучшим в «Формуле-1» (2017, 2018). При этом первоначальные затраты на этап в Баку составили около 100 миллионов долларов. В эту сумму не входят ежегодные взносы в FOM и ежегодное обновление трассы в Баку, прибавим к этому и постройку трибун».