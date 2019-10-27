В Болгарии нашли «российского шпиона»

Власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.

Внешнеполитическое ведомство Болгарии потребовало у российской стороны высылки дипломата после заявления генпрокуратуры страны о том, что она прекращает расследование в отношении российского гражданина, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, из-за его дипломатического статуса.

Сообщается, что гражданин РФ уже покинул Болгарию. Посольство России не комментирует эту информацию.