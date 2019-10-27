Азербайджан направил ноту протеста Франции

Азербайджан направил Франции ноту протеста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

28 октября чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Захари Гросс был вызван в министерство иностранных дел, где с ним встретился заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

На встрече послу Франции вручили ноту протеста в связи со встречей в рамках визита на прошлой неделе в Ереван председателя Регионального совета Овернь-Рона-Альпы Французской Республики Лорана Вокье с Масисом Маиляном - "министром иностранных дел" структуры, созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и подписанием с ним "совместной декларации".

Было отмечено, что отразившиеся в заявлении призывы подрывают переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и выражают поддержку позиции захватнической Армении по изменению формата переговоров.