В Азербайджане хотят снизить налоги для певцов

Налоговые органы Азербайджана предлагают снизить ставки упрощенного налога для ведущих, музыкантов, танцоров, ашыгов, работающих на свадьбах и прочих развлекательных мероприятиях, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, представленными на рассмотрение Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.

Поправки подразумевают снижение ставки упрощенного налога для данной категории лиц на 33,3% - с 30 до 20 манатов.

Кроме того, предлагается сократить на 50% - с 30 до 15 манатов ставку упрощенного налога для лиц оказывающих фото-, аудио- и видеоуслуги в индивидуальном порядке, за исключением фотостудий.

В случае одобрения поправок они вступят в силу с 1 января 2020 года.