Азербайджан победил Италию и поднялся на 3-е место на шахматном Евро
В Батуми продолжается командный чемпионат Европы по шахматам. Мужская сборная Азербайджана в 5-м туре не смогла переиграть Хорватию – 2:2. Все партии завершились вничью.
У нашей команды 7 очков. Мы занимаем 7-е место. Лидируют Украина и Россия, у которых по 9 очков.
Женская сборная Азербайджана обыграла сегодня Италию – 2,5:1,5. Свои поединки выиграли Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова, а проиграла Ханым Баладжаева.
У азербайджанских шахматисток 8 очков и 3-е место. Столько же очков у Грузии и Сербии. А лидирует с 10 очками Россия.