Дагестанские пограничники пресекли ввоз миллионов рублей в Азербайджан

Дагестанские пограничники на границе с Азербайджаном изъяли 17 млн рублей, которые были спрятаны в разных отсеках автобуса, пишут российские СМИ.

Как стало известно, крупная сумма денег была обнаружена в Магарамкентском районе, на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" в воскресенье вечером, примерно в 21:00. Пассажирский автобус направлялся в Азербайджан через государственную границу.

На данный момент изъятые деньги направлены на экспертизу, автобус отогнали на штрафстоянку, водителей допрашивают для выяснения всех обстоятельств.