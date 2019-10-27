Перед визитом в Баку Шойгу проведет переговоры в Армении
Перед визитом в Баку министр обороны России Сергей Шойгу посетит Армению.
Как сообщают армянские СМИ, во вторник утром самолет главы Минобороны России приземлится в аэропорту второго города Армении Гюмри.
Сообщается, что министр обороны России посетит дислоцированную в Гюмри 102-ю российскую военную базу, а также проведет встречу со своим армянским коллегой Давидом Тонояном.
Статус визита российского министра в Армению не уточняется.
На следующий день, 30 октября, Сергей Шойгу в столице Азербайджана Баку примет участие в заседании Совета министров обороны (СМО) СНГ.