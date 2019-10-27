Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России. Об этом в Twitter сообщил корреспондент CNN Дэниэл Дэйл.

Отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс, глава государства затронул тему июльского телефонного разговора с Зеленским, стенограмма которого была частично обнародована в сентябре, и раскритиковал конгрессмена-демократа Адама Шиффа, инициировавшего против него расследование дела об импичменте. Также Трамп подверг критике и других представителей Демократической партии.

«Итак, в двух словах, осведомитель Шифф написал ложь о разговоре с Зеленским. Теперь они не хотят говорить об осведомителе, потому что они не думали, что я обнародую этот разговор. Когда я его обнародовал, я опроверг доклад Шиффа. Вдобавок, русский — как вы знаете, новый российский президент — хороший мужчина, сделал свое заявление. Там ничего не было, никакого давления на него. Ничего», — подчеркнул Трамп. На сайте Белого дома стенограмма его выступления была опубликована без исправлений.