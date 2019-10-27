Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в шпионаже на восемнадцать месяцев тюремного заключения, была на прошлой неделе неожиданно выпущена на свободу и первым же авиарейсом вылетела в Москву.

Является ли досрочное освобождение обвиненной в шпионаже Марии Бутиной частью компромиссной сделки между лидерами России, США и Израиля?

В тот роковой день в рюкзаке Наамы, который она сдала в багаж еще в аэропорту индийской столицы, российские таможенники обнаружили девять с половиной грамма (это не опечатка, именно грамм – В.К.) гашиша. В результате, Наама Иссахар была обвинена в контрабанде и хранении наркотиков, на основании чего Химкинский городской суд Московской области приговорил израильтянку, имеющую также гражданство США, к семи с половиной (7,5) году колонии общего режима.

Примерно в то время, когда в салоне бизнес-класса перед Бутиной ставили поднос с изысканной едой и бокалом французского шампанского, гражданка Израиля по имени Наама Иссахар отмечала в одном из московских СИЗО за скудной тюремной «пайкой» две противоречивые даты – двадцать шестой день своего рождения и двухсотый день ареста в аэропорту Шереметьево, через который Наама, транзитом из Дели, возвращалась из отпуска домой, в Израиль.

Пассажиры «Аэрофлота» встретили Бутину на борту «Аэробуса», как подлинную героиню, стюардессы сразу после взлета пересадили девушку в бизнес-класс, а в Шереметьево Бутину встречала руководитель Департамента печати МИД России Мария Захарова, что, собственно, и следовало ожидать, поскольку её босс, Сергей Лавров, уже успел заявить, что досрочное освобождение Марии Бутиной стало результатом интенсивных усилий Министерства иностранных дел, которое господин Лавров имеет честь возглавлять.

История эта имеет прямое отношение к описываемым событиям, ибо, буквально, через пару суток после ареста Наамы Иссахар её семье через близкого друга Буркова было передано неожиданное послание: если Израиль откажется экстрадировать Алексея Буркова в США и выдаст его Российской Федерации, Наама Иссаахар будет тут же выпущена на свободу и выслана в Израиль.

Любая попытка связать истории Марины Бутиной и Наамы Иссахар наверняка будет выглядеть не очень убедительно, если не приоткрыть «третью карту» этого интернационального пасьянса – историю российского хакера Алексея Буркова, отбывающего с 2015 года наказание в одной из израильских тюрем.

«Мы шокированы! – заявила она в одном из интервью ивритским СМИ. – Наша дочь – обычная девушка, она никогда в жизни не была связана с криминалом, и мы даже не представляем, как она выживет в российской тюрьме!.. Весь этот фарс с приговором не имеет никакого отношения к тому, что она сделала. За правонарушение, которое инкриминируют нашей дочери, задерживают на месяц-два, налагают штраф и депортируют на родину…»

В Израиле этот приговор приняли с откровенным недоумением, которое очень точно выразила мать осужденной, Яфа Иссахар:

О том, что в Иерусалиме к «опосредованному» предложению российской стороны отнеслись со всей серьезностью, свидетельствует заявление канцелярии премьер-министра, в котором, в частности, было сказано:

«…Израильские юристы однозначно заявляют: после того, как Верховный суд Израиля постановил, что нет оснований ответить отказом на требование США об экстрадиции Алексея Буркова, принять предложение российской стороны не представляется возможным. Об этом премьер-министр Нетаньяху сообщил в телефонном разговоре с матерью Наамы Иссахар после своей беседы с президентом Путиным в Сочи…»

Таким образом, вопрос о личности Алексея Буркова, характере его преступлений и подробностях ареста российского хакера в Израиле приобретает принципиальный характер.

Официально Буркова подозревают во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов с «кредиток» американских граждан. Таким образом, желание США судить Буркова на собственной территории вопросов не вызывает. Непонятно другое: зачем России прилагать такие отчаянные усилия для спасения самого, что ни на есть, рядового мошенника?

Впрочем, близкие к спецслужбам США израильские источники считают Алексея Буркова отнюдь не рядовым мошенником, а высококвалифицированным программистом и опытным экспертом в вопросах кибербезопасности, который, при соответствующих условиях, может пролить свет на действия и интересы России в Соединенных Штатах Америки.

Бурков был задержан в 2015 году в Израиле, куда его пригласила одна из фирм для выполнения частного заказа. Телеканал Russia Today, комментируя на своем сайте арест хакера, подчеркивал, что за восемь дней, в течение которых Алексей Бурков находился в Израиле, его имя по требованию США было внесено в базу данных Интерпола, после чего хакера, фактически, похитили из аэропорта Бен-Гурион.

«При аресте мне не предоставили доступ к российскому консулу, но сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве с недвижимостью в США, - сказал Бурков в интервью Russia Today. – Однако в итоге меня обвинили в причастности к утечке информации, кибератакам и мошенничестве в компьютерной сфере. Всего мне предъявлено пять обвинений, о которых детально рассказать я не могу…»

В этом же интервью Бурков отрицает, что имеет отношение к хакерскому сообществу, представляется вольным питерским программистом, занимавшимся информационной безопасностью и работавшим с базами данных. Бурков также нехотя признается, что одно время контактировал с людьми, которые могли быть каким-то образом связаны с хакерами, но лично он к этой сфере вообще не причастен…

В самом Санкт-Петербурге информация об Алексее Буркове тщательно скрывается, а дело это, как утверждает все тот же источник, находится на контроле пресс-службы ФСБ…

Полагаю, приведенные выше факты достаточно убедительно объясняют желание американских спецслужб как можно скорее «поговорить» с Алексеем Бурковым на «своем поле», равно как и стремление российской стороны ни в коем случае этого не допустить.

Трудно сказать, почему решение Верховного суда Израиля о депортации российского хакера в США последовало только на четвертый год содержания Буркова в одной из израильских тюрем.

Но при этом существует очевидная связь между решением экстрадировать Буркова и последовавшим за ним арестом Наамы Иссхар в Москве по смехотворной причине.

Существует колоссальное общественное возмущение в Израиле, граждане которого, опасаясь возможных провокаций, в массовом порядке отказываются от транзитных полетов через территорию Российской Федерации.

Существует профессиональное мнение ведущих юристов Израиля, считающих, что «непропорциональный» приговор, вынесенный российским судом 26-летней израильтянке, есть ни что иное, как публичная издевка над правосудием.

Словом, если суммировать все эти факторы, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что в ходе сентябрьской встречи Путина с Нетаньяху в Сочи, компромиссное соглашение «Иссахар-Бурков», все-таки, было достигнуто.

А поскольку Наама имеет также гражданство США, то в Вашингтоне – почему бы и нет?! - украсили торт российско-израильской сделки американской вишенкой в виде освобождения несостоявшейся шпионки Марины Бутиной ровно за три месяца до окончания срока её заключения.

Проследить за тем, превратится ли эта версия в реальность, или так и останется одним из вариантов развития событий, в принципе не сложно. В настоящий момент на рабочем столе министра юстиции Израиля Амира Оханы лежит решение об экстрадиции Алексея Буркова в США с рекомендацией Верховного суда, гласящей:

«Верховный суд Израиля постановил, что экстрадиция Буркова в США возможна, но решение по окончательному утверждению процедуры должен принять министр юстиции…»

А поскольку министр юстиции, да еще недавно назначенный, без «добра» премьер-министра Нетанияху такой документ никогда не подпишет, то ситуация становится контролируемой.

Не знаю, как в других странах, но в когда в Государстве Израиль, судебная власть, пусть с большой неохотой, но, все-таки, передает в конце концов право решать власти исполнительной, то все сразу упрощается…