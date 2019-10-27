Шпионский скандал между Россией и Израилем: взяли Буркова, а у Иссахар «нашли» наркотики наша корреспонденция
Является ли досрочное освобождение обвиненной в шпионаже Марии Бутиной частью компромиссной сделки между лидерами России, США и Израиля?
Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в шпионаже на восемнадцать месяцев тюремного заключения, была на прошлой неделе неожиданно выпущена на свободу и первым же авиарейсом вылетела в Москву.
Пассажиры «Аэрофлота» встретили Бутину на борту «Аэробуса», как подлинную героиню, стюардессы сразу после взлета пересадили девушку в бизнес-класс, а в Шереметьево Бутину встречала руководитель Департамента печати МИД России Мария Захарова, что, собственно, и следовало ожидать, поскольку её босс, Сергей Лавров, уже успел заявить, что досрочное освобождение Марии Бутиной стало результатом интенсивных усилий Министерства иностранных дел, которое господин Лавров имеет честь возглавлять.
Примерно в то время, когда в салоне бизнес-класса перед Бутиной ставили поднос с изысканной едой и бокалом французского шампанского, гражданка Израиля по имени Наама Иссахар отмечала в одном из московских СИЗО за скудной тюремной «пайкой» две противоречивые даты – двадцать шестой день своего рождения и двухсотый день ареста в аэропорту Шереметьево, через который Наама, транзитом из Дели, возвращалась из отпуска домой, в Израиль.
В тот роковой день в рюкзаке Наамы, который она сдала в багаж еще в аэропорту индийской столицы, российские таможенники обнаружили девять с половиной грамма (это не опечатка, именно грамм – В.К.) гашиша. В результате, Наама Иссахар была обвинена в контрабанде и хранении наркотиков, на основании чего Химкинский городской суд Московской области приговорил израильтянку, имеющую также гражданство США, к семи с половиной (7,5) году колонии общего режима.
В Израиле этот приговор приняли с откровенным недоумением, которое очень точно выразила мать осужденной, Яфа Иссахар:
«Мы шокированы! – заявила она в одном из интервью ивритским СМИ. – Наша дочь – обычная девушка, она никогда в жизни не была связана с криминалом, и мы даже не представляем, как она выживет в российской тюрьме!.. Весь этот фарс с приговором не имеет никакого отношения к тому, что она сделала. За правонарушение, которое инкриминируют нашей дочери, задерживают на месяц-два, налагают штраф и депортируют на родину…»
Любая попытка связать истории Марины Бутиной и Наамы Иссахар наверняка будет выглядеть не очень убедительно, если не приоткрыть «третью карту» этого интернационального пасьянса – историю российского хакера Алексея Буркова, отбывающего с 2015 года наказание в одной из израильских тюрем.
История эта имеет прямое отношение к описываемым событиям, ибо, буквально, через пару суток после ареста Наамы Иссахар её семье через близкого друга Буркова было передано неожиданное послание: если Израиль откажется экстрадировать Алексея Буркова в США и выдаст его Российской Федерации, Наама Иссаахар будет тут же выпущена на свободу и выслана в Израиль.
О том, что в Иерусалиме к «опосредованному» предложению российской стороны отнеслись со всей серьезностью, свидетельствует заявление канцелярии премьер-министра, в котором, в частности, было сказано:
«…Израильские юристы однозначно заявляют: после того, как Верховный суд Израиля постановил, что нет оснований ответить отказом на требование США об экстрадиции Алексея Буркова, принять предложение российской стороны не представляется возможным. Об этом премьер-министр Нетаньяху сообщил в телефонном разговоре с матерью Наамы Иссахар после своей беседы с президентом Путиным в Сочи…»
Таким образом, вопрос о личности Алексея Буркова, характере его преступлений и подробностях ареста российского хакера в Израиле приобретает принципиальный характер.
Официально Буркова подозревают во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов с «кредиток» американских граждан. Таким образом, желание США судить Буркова на собственной территории вопросов не вызывает. Непонятно другое: зачем России прилагать такие отчаянные усилия для спасения самого, что ни на есть, рядового мошенника?
Впрочем, близкие к спецслужбам США израильские источники считают Алексея Буркова отнюдь не рядовым мошенником, а высококвалифицированным программистом и опытным экспертом в вопросах кибербезопасности, который, при соответствующих условиях, может пролить свет на действия и интересы России в Соединенных Штатах Америки.
Бурков был задержан в 2015 году в Израиле, куда его пригласила одна из фирм для выполнения частного заказа. Телеканал Russia Today, комментируя на своем сайте арест хакера, подчеркивал, что за восемь дней, в течение которых Алексей Бурков находился в Израиле, его имя по требованию США было внесено в базу данных Интерпола, после чего хакера, фактически, похитили из аэропорта Бен-Гурион.
«При аресте мне не предоставили доступ к российскому консулу, но сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве с недвижимостью в США, - сказал Бурков в интервью Russia Today. – Однако в итоге меня обвинили в причастности к утечке информации, кибератакам и мошенничестве в компьютерной сфере. Всего мне предъявлено пять обвинений, о которых детально рассказать я не могу…»
В этом же интервью Бурков отрицает, что имеет отношение к хакерскому сообществу, представляется вольным питерским программистом, занимавшимся информационной безопасностью и работавшим с базами данных. Бурков также нехотя признается, что одно время контактировал с людьми, которые могли быть каким-то образом связаны с хакерами, но лично он к этой сфере вообще не причастен…
В самом Санкт-Петербурге информация об Алексее Буркове тщательно скрывается, а дело это, как утверждает все тот же источник, находится на контроле пресс-службы ФСБ…
Полагаю, приведенные выше факты достаточно убедительно объясняют желание американских спецслужб как можно скорее «поговорить» с Алексеем Бурковым на «своем поле», равно как и стремление российской стороны ни в коем случае этого не допустить.
Трудно сказать, почему решение Верховного суда Израиля о депортации российского хакера в США последовало только на четвертый год содержания Буркова в одной из израильских тюрем.
Но при этом существует очевидная связь между решением экстрадировать Буркова и последовавшим за ним арестом Наамы Иссхар в Москве по смехотворной причине.
Существует колоссальное общественное возмущение в Израиле, граждане которого, опасаясь возможных провокаций, в массовом порядке отказываются от транзитных полетов через территорию Российской Федерации.
Существует профессиональное мнение ведущих юристов Израиля, считающих, что «непропорциональный» приговор, вынесенный российским судом 26-летней израильтянке, есть ни что иное, как публичная издевка над правосудием.
Словом, если суммировать все эти факторы, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что в ходе сентябрьской встречи Путина с Нетаньяху в Сочи, компромиссное соглашение «Иссахар-Бурков», все-таки, было достигнуто.
А поскольку Наама имеет также гражданство США, то в Вашингтоне – почему бы и нет?! - украсили торт российско-израильской сделки американской вишенкой в виде освобождения несостоявшейся шпионки Марины Бутиной ровно за три месяца до окончания срока её заключения.
Проследить за тем, превратится ли эта версия в реальность, или так и останется одним из вариантов развития событий, в принципе не сложно. В настоящий момент на рабочем столе министра юстиции Израиля Амира Оханы лежит решение об экстрадиции Алексея Буркова в США с рекомендацией Верховного суда, гласящей:
«Верховный суд Израиля постановил, что экстрадиция Буркова в США возможна, но решение по окончательному утверждению процедуры должен принять министр юстиции…»
А поскольку министр юстиции, да еще недавно назначенный, без «добра» премьер-министра Нетанияху такой документ никогда не подпишет, то ситуация становится контролируемой.
Не знаю, как в других странах, но в когда в Государстве Израиль, судебная власть, пусть с большой неохотой, но, все-таки, передает в конце концов право решать власти исполнительной, то все сразу упрощается…