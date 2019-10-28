Еще одна Лига наций для Азербайджана Очередная реформа УЕФА
Европейский футбольный союз (УЕФА) продолжает реформировать турниры для сборных.
На этот раз очередь дошла до соревнований с участием команд U-19. Со следующего года юношеские сборные, как и взрослые, будут участвовать в Лиге наций, которая одновременно станет отбором к финальной стадии чемпионата Европы.
На смену чемпионатам-2021/22 и 2022/23 придут турниры двухлетних циклов 2020/22 и 2021/23, которые, как и раньше, завершатся финальными стадиями с участием восьми сборных (в 2022 году финальный турнир примет Словакия).
Главное отличие от предыдущего формата - участие каждой сборной как минимум в двух мини-турнирах, а не в одном, как было раньше. Если эксперимент окажется удачным, аналогичный формат с 2023 года будет использоваться в турнирах U-17.
Отборочная стадия будет состоять из четырех раундов. Как и сейчас, все матчи будут играться в формате мини-турниров с участием трех или четырех сборных на поле одного из участников. Хозяева будут назначаться после каждой жеребьевки.
Всех участников розыгрыша 2020-22 (в том числе хозяйку финальной стадии Словакию) распределят по трем лигам (A, B и C) на основании таблицы коэффициентов U-19, которая обобщает результаты в турнире с сезона 2015/16 до сезона 2018/19.
Сборная Азербайджана возглавит лигу «С»: корзина 1 – Азербайджан, Северная Македония, Северная Ирландия, Беларусь, Армения, Черногория, Косово, Мальта, Албания, Казахстан; корзина 2 – Андорра, Люксембург, Молдова, Эстония, Фарерские острова, Литва, Гибралтар, Сан-Марино.
Жеребьевка состоится 3 декабря этого года.
Несмотря на то, что наша команда стартует в лиге «С», шанс попасть в финальную стадию чемпионата Европы-2022 у нее будет. На данный момент в самой слабой лиге 18 сборных. Их число может быть увеличено максимум до 19-ти. Команды будут разделены на группы – по 3-4 в каждой в зависимости от итогового количества участников.
В лиге «А» будет 20 команд (5 групп по 4 сборные), в лиге «B» - 16 (4 группы по 4 сборные).
После 1-го раунда, игры которого пройдут до 17 ноября 2020 года, из лиги «В» в лигу «А» поднимутся четыре победителя групп и лучшая сборная из числа обладателей вторых мест. Из лиги «C» в лигу «B» попадут победители групп и несколько обладателей вторых мест (в зависимости от числа участников).
Из лиги «A» в лигу «B» опустятся пять команд, занявших четвертые места в своих группах. Из лиги «B» в лигу «C» пойдут четыре команды, занявшие четвертые места в своих группах, а также худшие обладатели третьих мест.
Такая же система будет и во втором раунде, матчи которого пройдут до 8 июня 2021 года.
Таким образом, если сборная Азербайджана займет в 1-м раунде 1-е место в своей группе, то во 2-м раунде гарантированно будет играть в лиге «B» и бороться за попадание в элитную лигу. В случае неудачи в 1-м раунде шанс подняться в лигу «B» у нашей команды будет во 2-м.
Команды, оставшиеся в лиге «С», после 2-го раунда заканчивают выступление в турнире, как и хозяева финальной стадии, которые возобновляют борьбу только в финальной части.
В 3-м раунде (30 августа - 7 сентября или 4-12 октября 2021 года) обмен между лигами «А» и «B» продолжится. А в 4-м отборочном раунде (21-29 марта 2022 года) будут играть только команды из лиги «А». Пять победителей групп и два лучших обладателя вторых мест выйдут в финальную стадию, где их будет ждать организатор - Словакия.