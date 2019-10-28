На этот раз очередь дошла до соревнований с участием команд U-19. Со следующего года юношеские сборные, как и взрослые, будут участвовать в Лиге наций, которая одновременно станет отбором к финальной стадии чемпионата Европы.

На смену чемпионатам-2021/22 и 2022/23 придут турниры двухлетних циклов 2020/22 и 2021/23, которые, как и раньше, завершатся финальными стадиями с участием восьми сборных (в 2022 году финальный турнир примет Словакия).

Главное отличие от предыдущего формата - участие каждой сборной как минимум в двух мини-турнирах, а не в одном, как было раньше. Если эксперимент окажется удачным, аналогичный формат с 2023 года будет использоваться в турнирах U-17.

Отборочная стадия будет состоять из четырех раундов. Как и сейчас, все матчи будут играться в формате мини-турниров с участием трех или четырех сборных на поле одного из участников. Хозяева будут назначаться после каждой жеребьевки.

Всех участников розыгрыша 2020-22 (в том числе хозяйку финальной стадии Словакию) распределят по трем лигам (A, B и C) на основании таблицы коэффициентов U-19, которая обобщает результаты в турнире с сезона 2015/16 до сезона 2018/19.