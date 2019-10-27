Макрон осудил нападение на мечеть в Байонне

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в южном французском городе Байонне, в результате которого два человека получили ранения, передает РИА Новости.

"Я решительно осуждаю гневное нападение на мечеть в Байонне. Мои мысли - с пострадавшими. Республика никогда не будет толерантна ненависти. Для того, чтобы наказать нападавших и защитить наших сограждан-мусульман, будет сделано все", - написал французский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Мужчина в возрасте 84 лет открыл стрельбу перед мечетью города Байонна на юге Франции. Нападавший ранил двух человек перед мечетью, затем бросил в нее зажигательное устройство и попытался бежать, но был задержан полицией. По уточненным данным, пострадавшим 74 и 78 лет.