США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии

США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и готовы ответить силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Министерства обороны добавил, что американская сторона даст «серьезный ответ» на подобные действия. По словам Эспера, нефтяные месторождения являются источником доходов террористических группировок.

Министр также отметил, что американские военные намерены не допускать на эти месторождения российскую сторону и сирийских солдат, чтобы их могли использовать союзные США курдские формирования «Демократических сил Сирии».