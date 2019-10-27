26 лет без Зангилана

Со дня оккупации Зангиланского района Азербайджана армянскими вооруженными подразделениями минуло 26 лет. В ночь с 28 на 29 октября 1993 года армянские оккупанты захватили Зангилан.

После оккупации армянами Джебраильского и Физулинского районов зангиланцы сражались с армянами, оказавшись в полной блокаде в течение 67 дней. В боях, длившихся 4 дня, начиная с 25 октября 1993 год 235 зангиланцев пали шехидами и пропали без вести. Однако армянские танки атаковали район со всех сторон, и население не смогло противостоять вооруженным подразделениям.

Армяне намеревались учинить в Зангилане вторую Ходжалинскую трагедию, но у них не получилось. Население смогло спастись от очередного геноцида, перебравшись через реку Араз на территорию Ирана.

Площадь Зангиланского района составляет 707 кв. км, а численность населения в период оккупации превышала 35,6 тыс. человек. В настоящее время население Зангилана составляет 44 413 человек.

В состав Зангиланского района входят одноименный город, поселок Миндживан и 83 села. В районе функционировали 14 медицинских учреждений, 11 детских садов, 62 общеобразовательные школы, 23 клуба, 8 домов культуры, 70 библиотек. Основу экономики Зангиланского района составляло сельское хозяйство - виноградарство, табаководство и животноводство.

После оккупации полностью разрушена Миндживанская станция железнодорожной линии Баку-Миндживан-Гафан. 41-километровый участок железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Ереван, проходящий через Мехри, попал в блокаду.