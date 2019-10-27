Украина признала поражение в торговом споре с Россией

Киев собирается выполнить решение Всемирной торговой организации (ВТО), которая ранее встала на сторону Москвы в споре по условиям импорта нитрата аммония из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

В Киеве заявили, что для исполнения решения ВТО украинской стороне необходимо время. По словам источника, Москва приветствовала заявление Киева и отметила, что готова обсудить вопрос.

Речь идет о споре из-за повышения Украиной в 2014 году пошлин на ввоз товара из России более чем в три раза — до 36,03 процента. В Украине тогда объяснили решение завышенностью цен на российский газ для украинских заводов по сравнению с ценами для российских предприятий.