Минус Багдади
Еще долгое время будет оставаться загадкой, как довольно заурядный боевик «Аль-Каиды», отколовшийся от великой и ужасной террористической организации, сумел в короткие сроки создать не менее ужасную – «Исламское государство Ирака и Леванта», знаменитый ИГИЛ.
В считанные месяцы в 2014 году ему удалось взять под контроль значительную часть северного Ирака, а на пике роста «халифат» Багдади контролировал огромную территорию в Сирии и Ираке, располагал несколькими десятками миллиардов долларов и распоряжался жизнями почти десяти миллиона человек. Но в ночь с субботы на воскресенье 27 октября в результате рейда американского спецназа лидер ИГИЛ Ибрагим Аввад Ибрагим Али аль-Бадри, известный всему миру как Абу Бакр аль-Багдади, был ликвидирован.
По мнению специалистов по контртерроризму, президент был излишне разговорчив, выдав ряд деталей, о которых следовало умолчать. Но Трампа можно понять: во-первых, теперь у него есть такой же успех, как у Обамы, при котором ликвидировали бин Ладена, во-вторых, в условиях неотвратимо надвигающегося импичмента большая добрая новость – на вес золота. Поневоле возникает желание распушить хвост, хотя оно у него никогда и не исчезало.
Охота за Багдади шла долгие годы. Говорить о прекращении деятельности ИГИЛ после смерти лидера организации не приходится, хотя, несомненно, это тяжелый удар по радикальным исламистам. Не следует забывать и о возможных попытках отомстить за смерть самозванного «халифа», хотя реализовать их попытаются не завтра, ответные операции потребуют времени на разработку и подготовку. В любом случае смерть человека, на руках которого столько крови, пролитой под черными знаменами джихада, это незаурядное историческое событие. Недаром операция по его ликвидации носила имя «Кайла Мюллер», по имени американки, сотрудницы гуманитарной организации, захваченной Багдади в плен, а затем убитой.