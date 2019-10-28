Минус Багдади

Еще долгое время будет оставаться загадкой, как довольно заурядный боевик «Аль-Каиды», отколовшийся от великой и ужасной террористической организации, сумел в короткие сроки создать не менее ужасную – «Исламское государство Ирака и Леванта», знаменитый ИГИЛ.

В считанные месяцы в 2014 году ему удалось взять под контроль значительную часть северного Ирака, а на пике роста «халифат» Багдади контролировал огромную территорию в Сирии и Ираке, располагал несколькими десятками миллиардов долларов и распоряжался жизнями почти десяти миллиона человек. Но в ночь с субботы на воскресенье 27 октября в результате рейда американского спецназа лидер ИГИЛ Ибрагим Аввад Ибрагим Али аль-Бадри, известный всему миру как Абу Бакр аль-Багдади, был ликвидирован.