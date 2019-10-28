Российский гигант «Газпром» уже который год прокладывает усиленными темпами два маршрута для транспортировки своего газа в Европу. И оба по морскому дну – стальные трубы из конца в конец пересекают Балтийское и Черное моря, что воспринимается мировой общественностью неоднозначно. И если «Северный поток-2 » с первых же дней испытывает сильное сопротивление США и ряда других стран, то «Турецкий поток» строился относительно спокойно. Но ситуация на днях резко изменилась.

"Турецкий поток" пройдет из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд. кубометров газа в год. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца этого года. И уже 15 октября «Турецкий поток» начали заполнять российским газом. «Работы выходят на финишную прямую, до торжественного запуска нового международного газопровода остается чуть более двух месяцев», - с радостью сообщали российские СМИ.

Начали с первой нитки газопровода, заполнить морской участок «Турецкого потока» планировалось в течение месяца. Болгария начала строительство ветки газопровода к «Турецкому потоку», в Сербии, Болгарии, Венгрии приступили к расширению газотранспортных систем. Но уже как ранее сообщал haqqin.az, 22 октября окружной суд Амстердама по иску компании «Нафтогаз Украины» дал разрешение на арест всех акций компании South Stream Transport B.V. Это дочерняя компания «Газпрома» - оператор строительства газопровода. Строительство ведется за счет «Газпрома», который ранее предоставлял многомиллиардные кредиты South Stream Transport B.V.

Споры между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» идут не первый год. В начале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд. долларов за недопоставку контрактного газа для транзита. С учетом встречного иска «Газпрома» с требованием к «Нафтогазу» погасить долг за поставленный ранее газ на 2,018 млрд. долларов «Газпром» в итоге должен выплатить 2,56 млрд. долларов. Но «Газпром» отказывается выплачивать долг и, по собственному утверждению, уже принял меры во избежание принудительного исполнения арбитражного решения, в том числе передача таких активов, как акции SouthStream Transport B.V., во владение других субъектов хозяйствования.

Как теперь развернутся события, сказать трудно. Правда, министр энергетики РФ Александр Новак считает, что газопровод будет достроен вовремя. Мол, строительные работы продолжаются, а подрядная организация гарантирует, что они будут закончены своевременно.