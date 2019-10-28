Европейские депутаты хотят помешать проекту Польши в обход России наша корреспонденция
Как мы сообщали, в Польше начинается проект строительства канала от устья Вислы через Вислянскую косу в Балтийское море, что даст возможность этой стране напрямую, минуя российские воды, выходить в его акваторию. Но проект не дает покоя противникам не только в самой Польше, но и в Евросоюзе.
Только что стало известно: депутаты Европарламента от бельгийской партии Ecolo (вариант «зеленых») требуют вмешаться в процесс Еврокомиссию, то есть остановить стройку, столь важную для Польши.
Неделю назад власти морского управления города Гдыни сообщили, что исполнитель работ по прорытию канала уже находится на стройплощадке. Интересно, что инвестором выступает польско-бельгийский консорциум. Так сообщает wPolityce.pl.
Пока что идут работы над графиком строительства и переговоры с местными самоуправлениями, касающиеся безопасности во время строительства канала. Конечно, в виду начинабщихся работ не нужно было долго ждать реакции международных организаций, считающихся «проэкологическими».
Первыми стали евродепутаты бельгийской партии Ecolo. Они хотят вмешательства в процесс со стороны Еврокомиссии. Но, оказалось, что инспирировали это не они сами, а польские экологи из организации «Лагерь для Вислянской косы».
Представительница ее, Майра Войчехович говорит, что они стараются заинтересовать этим вопросом бельгийскую прессу. По мнению экологов и некоторых местных жителей, рытье канала станет поводом для наложения на Польшу санкций Евросоюза.
- Эти темы контролируются министерством морского хозяйства и континентального судоходства. Консорциум — исполнитель всех работ и действует в соответствии с договором, подписанным с инвестором, - говорит Магдалена Скорупка-Качмарек, представитель акционерного общества, выбранной для выполнения инвестиционного проекта.
Проекту противится и организация ECO-Unia. Она опубликовала заявление, в котором угрожает судебными процессами, так как якобы пока что не завершена процедура выдачи разрешения природоохранной комиссии для реализации инвестиций.
Один из членов правления организации Павел Помян считает, что деятельность в нарушение закона охраны окружающей среды может закончиться экологическим и экономическим ущербом, что повлечет за собой обращение в верховный суд.
В то же время, представители министерства отбрасывают эти обвинения, подчеркивая, что находятся в постоянном контакте с Еврокомиссией, а дискуссии проходят на уровне экспертов.
В официальном сообщении представители властей подробно описывали мероприятия по охране окружающей среды, которые будут частью всего проекта. В том числе будет насыпан искусственный остров, который будет служить развитию флоры и фауны, являясь естественным природоохранным гнездом.
Канал будет длиной в 1 километр и глубиной 5 метров. Он даст возможность заходить в порт города Эльблонг судам с осадкой 4 метра, длиной до 100 метров и шириной 20 метров.