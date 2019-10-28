Только что стало известно: депутаты Европарламента от бельгийской партии Ecolo (вариант «зеленых») требуют вмешаться в процесс Еврокомиссию, то есть остановить стройку, столь важную для Польши.

Как мы сообщали, в Польше начинается проект строительства канала от устья Вислы через Вислянскую косу в Балтийское море, что даст возможность этой стране напрямую, минуя российские воды, выходить в его акваторию. Но проект не дает покоя противникам не только в самой Польше, но и в Евросоюзе.

Неделю назад власти морского управления города Гдыни сообщили, что исполнитель работ по прорытию канала уже находится на стройплощадке. Интересно, что инвестором выступает польско-бельгийский консорциум. Так сообщает wPolityce.pl.

Пока что идут работы над графиком строительства и переговоры с местными самоуправлениями, касающиеся безопасности во время строительства канала. Конечно, в виду начинабщихся работ не нужно было долго ждать реакции международных организаций, считающихся «проэкологическими».

Первыми стали евродепутаты бельгийской партии Ecolo. Они хотят вмешательства в процесс со стороны Еврокомиссии. Но, оказалось, что инспирировали это не они сами, а польские экологи из организации «Лагерь для Вислянской косы».

Представительница ее, Майра Войчехович говорит, что они стараются заинтересовать этим вопросом бельгийскую прессу. По мнению экологов и некоторых местных жителей, рытье канала станет поводом для наложения на Польшу санкций Евросоюза.

- Эти темы контролируются министерством морского хозяйства и континентального судоходства. Консорциум — исполнитель всех работ и действует в соответствии с договором, подписанным с инвестором, - говорит Магдалена Скорупка-Качмарек, представитель акционерного общества, выбранной для выполнения инвестиционного проекта.

Проекту противится и организация ECO-Unia. Она опубликовала заявление, в котором угрожает судебными процессами, так как якобы пока что не завершена процедура выдачи разрешения природоохранной комиссии для реализации инвестиций.

Один из членов правления организации Павел Помян считает, что деятельность в нарушение закона охраны окружающей среды может закончиться экологическим и экономическим ущербом, что повлечет за собой обращение в верховный суд.

В то же время, представители министерства отбрасывают эти обвинения, подчеркивая, что находятся в постоянном контакте с Еврокомиссией, а дискуссии проходят на уровне экспертов.

В официальном сообщении представители властей подробно описывали мероприятия по охране окружающей среды, которые будут частью всего проекта. В том числе будет насыпан искусственный остров, который будет служить развитию флоры и фауны, являясь естественным природоохранным гнездом.

Канал будет длиной в 1 километр и глубиной 5 метров. Он даст возможность заходить в порт города Эльблонг судам с осадкой 4 метра, длиной до 100 метров и шириной 20 метров.