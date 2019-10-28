Президент недоволен: “Почему дорога в разрушенном состоянии?”

Глава Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о строительстве новой дороги, длиною 19 километров. Кроме этого, Госагентством был построен и новый мост над рекой Заламчай.

Однако президент И.Алиев выразил свое недовольство состоянием автомагистрали Шамахы-Исмаиллы: «Я приехал по дороге Баку-Шамахы. Дорога в хорошем состоянии. В свое время я отдал распоряжение построить четырехполосную дорогу. И работы уже почти завершены. Однако шоссе Шамахы-Исмаиллы в разрушенном состоянии. Мы не сможем с этим смириться. Почему не проинформировали об этом?», - с возмущением обратился к главе Госагентства глава государства.

По словам И.Алиева, в настоящее время дороги, соединяющие деревни, доведены до уровня современных автомагистралей. И при этом междугородние автомагистрали, в частности в туристической зоне, остаются в разрушенном состоянии. Президент распорядился в кратчайшие сроки разработать инвестиционную программу по восстановлению дороги Шамахы-Исмаиллы и в течение года осуществить строительство новой автомагистрали.