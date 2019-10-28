После выборов в Боливии продолжаются беспорядки: 30 пострадавших

По меньшей мере 30 человек пострадали в понедельник в Боливии в ходе столкновений сторонников и противников переизбранного президента страны Эво Моралеса, сообщает агентство Ef.

Протесты проходят в нескольких городах Боливии, в том числе в Ла-Пасе, Кочабамбе и Санта-Крузе. Один человек был доставлен в больницу с пулевым ранением в живот. Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила в Twitter, что состояние пострадавшего критическое.