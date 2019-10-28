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Общеизвестно, что цены на продукцию в регионах значительно отличаются от столичных. Разница в цене возникает из-за того, что, находясь в селе, фермер реализует продукцию собственного производства, не выходя из дома, и предлагает более низкие цены, поскольку стоимость продукта не включает транспортных расходов.

Высокие цены в столице обусловлены как расходами на логистику и хранение, так и большим количеством посредников. Чем больше посредников, тем выше цена продукта. Министерство сельского хозяйства усердно работает над разрешением этой проблемы и реализует в связи с этим ряд проектов. Основной целью государственной сельскохозяйственной политики является создание для фермеров благоприятных рыночных условий, которые, в свою очередь, напрямую влияют на их доход и улучшение качества жизни в регионах. Наверное, большинство из вас встречали магазины и ярмарки, работающие под маркой Kənddən Şəhərə («Из села в город»). Этот социальный проект реализует компания «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства, и главной особенностью деятельности компании является создание новых каналов сбыта для фермеров без посредников. Свежие продукты, выгодная цена Поскольку в магазины Kənddən Şəhərə товары поступают напрямую от фермеров, здесь предлагаются более низкие цены, чем в других торговых точках. По этой причине жители столицы, которые заинтересованы в покупке натуральных продуктов, свежих фруктов и овощей, проявляют большой интерес к данным товарам.

Проект Kənddən Şəhərə также уникален тем, что мелким и средним фермерским хозяйствам предоставляется возможность упаковывать и маркировать свою продукцию. Так, за последнее время были упакованы и выставлены на продажу различные виды меда, рис «Хашими», джалилабадский горох, загатальский чай. Кроме того, малым предпринимателям, которые уже владеют определенным производством, предлагаются консультации по маркировке и брендингу. Такая деятельность повышает ценность продукции фермеров, делает их продукцию более привлекательной для потребителей и превращает фермера во владельца собственного бизнеса.

В настоящее время в Баку действуют две торговые точки под маркой Kənddən Şəhərə, где местным фермерам предоставлена возможность реализовать свою продукцию. В магазины, расположенные в Сабаильском районе на улице Низами, 154Б и в поселке Ахмедли на улице Мухаммада Хади 23/24, сельскохозяйственная продукция доставляется напрямую от местных фермеров. С целью повышения качества услуг, предоставляемых жителям столицы, ОАО «Аграрные закупки и снабжение» запустило сайт http://kendden.az, где можно делать покупки в режиме онлайн или выбрать товар и заказать его по телефону +994504009977. Ярмарки Kənddən Şəhərə как новый способ продаж местной продукции Помимо торговых точек, в разных частях столицы еженедельно проводятся ярмарки Kənddən Şəhərə, которые позволяют фермерам продавать свою продукцию напрямую покупателям, без посредников. На ярмарках фермерам предоставляются прилавки, весы, униформа и т.д., а их продукция проходит проверку на соответствие стандартам безопасности пищевых продуктов. Участие фермеров в ярмарке совершенно бесплатно. Эти факторы способствуют снижению конечной стоимости выставленной на прилавке продукции.

Основной целью ярмарки является социальная поддержка семей, имеющих низкие доходы для удовлетворения их потребностей, расширение ассортимента и предотвращение искусственного завышения цен на рынках, а также повышение возможностей фермеров в реализации товаров. На ярмарке покупатели могут приобрести свежие, экологически чистые и качественные сельскохозяйственные продукты за приемлемые цены, фермеры же найти реального покупателя. На данный момент в рамках проекта Kənddən Şəhərə компания сотрудничает со 324 фермерами из разных регионов страны, и число фермеров растет с каждым днем. Поддержка фермерам способствует дальнейшему развитию малых и средних фермерских хозяйств в стране, а также повышению благосостояния населения, проживающего в регионах. Стоит отметить, что накануне важнейших традиционных праздников в рамках проекта Kənddən Şəhərə с целью более полного удовлетворения потребностей населения в ряде продуктов питания и сельского хозяйства, расширения выбора потребителей, а также предотвращения искусственного роста цен в разных частях Баку проводятся ярмарки-продажи. Компания, которая постоянно использует опыт зарубежных стран и передовые инновации, в этом году внедрила еще одно интересное новшество в рамках проекта Kənddən Şəhərə. Так, накануне Гурбан байрамы граждане получили возможность встать в очередь и заказать жертвенных животных онлайн. Механизм онлайн-бронирования, представленный в этом году, был осуществлен посредством сайта https://kenddenshehere.az/qurbanliq, и проект был весьма успешен.