Что будут обсуждать министры обороны стран СНГ в Баку

Завтра в Баку состоится заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). В пресс-службе Исполнительного комитета СНГ сообщили, что члены Совета рассмотрят проекты концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года и основных направлений развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств – участников СНГ до 2025 года.

На заседании будут подведены итоги Армейских международных игр – 2019, рассмотрены вопросы подготовки офицерских кадров для вооруженных сил стран Содружества, проведения Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» и подготовки к празднованию 75-летия Победы.

Кроме того, планируется наметить совместные мероприятия объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ в 2020 году, обсудить деятельность базовой организации государств – участников СНГ (Военный университет Министерства обороны Российской Федерации) по подготовке специалистов военно-гуманитарного профиля и вопросы организации информационного сопровождения совместных мероприятий многостороннего военного сотрудничества.

Будут также подведены итоги развития военного сотрудничества стран Содружества в 2019 году и намечен план работы Совета министров обороны государств-участников СНГ на 2020 год.

На заседании будет также рассмотрен ряд финансовых, кадровых и организационных вопросов.