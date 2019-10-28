Полиция жестко разогнала протестующих в Кербеле: десятки жертв

По меньшей мере 18 человек погибли в результате разгона иракскими силами безопасности участников сидячей забастовки в Кербеле в центральной части Ирака. Об этом информирует телеканал Al Arabiya, ссылаясь на медицинские источники.

Согласно их информации, правоохранители пытались разогнать манифестантов, протестовавших против коррупции и экономических проблем страны огнестрельным оружием. Официально эта информация еще не подтверждена.

В общей сложности, в результате акций протеста Ираке погибло уже свыше 150 человек, пострадало не менее трех с половиной тысяч.