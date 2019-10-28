Мать молодого врача Лалы Садайзаде, погибшей в начале этого года под колесами автомобиля, которым управлял 18-летний водитель, Гюльсум Исмайлова 25 октября обратилась в haqqin.az и заявила, что обращается во все возможные инстанции с требованием наказать водителя-лихача Сабира Талыблы. Haqqin.az, неоднократно освещавший это резонансное дело, в статье «Убийце Лалы Садайзаде снова все сходит с рук» 26 октября 2019 года сообщил о том, что молодой водитель-лихач вышел на свободу.

В поступившем в редакцию haqqin.az сообщении Генпрокуратуры говорится, что проведенное расследование показало, что решением Сабаильского районного суда Сабир Талыблы, который 18 января этого года, грубо нарушив правила уличного движения, на своем автомобиле Mazda (99-BD-702) насмерть сбил Лалу Садайзаде, был признан виновным по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорен к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, а также к лишению прав вождения автомобиля сроком на 2 года. Решением Бакинского Апелляционного суда от 25 июня 2019 года назначенный Сабиру Талыблы срок наказания с 5 лет и 2 месяцев был снижен до 4 лет и 6 месяцев, и он был отправлен отбывать наказание в колонию поселение.

Генеральная прокуратура, не согласившись с этим решением Уголовной коллегии Бакинского Апелляционного суда, подала кассационную жалобу в Уголовную коллегию Верховного суда Азербайджана.

Заседание по этому делу состоится 13 ноября 2019 года.

Напомним, что молодой врач Лала Садайзаде 18 января этого года, возвращаясь с работы, переходила дорогу, когда ее на пешеходном переходе на огромной скорости сбил автомобиль Mazda, которым управлял 18-летний Сабир Талыблы. Женщина скончалась на месте ДТП.

По факту смерти в ДТП Лалы Садайзаде было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана. Первичное расследование проводил следователь Управления полиции Сабаильского района майор Эмиль Абдуллаев. Мать погибшей утверждает, что он откровенно игнорировал обязательные следственные процедуры - не были опрошены свидетели, не обращалось внимания на бесспорные доказательства вины водителя. Родным погибшей Э. Абдуллаев заявил, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали ДТП и что невозможно установить скорость автомобиля, которым управлял Талыблы.

«Ограничение скорости на этой дороге составляет 60 км/час. В следственных материалах указано, будто автомобиль двигался именно с этой скоростью. Но на самом деле Талыблы мчался на своей «Мазде» со скоростью никак не меньше 120 км/ч. В этом уверены все свидетели, чьих показаний в этих материалах почему-то не оказалось. Нет там ни слова и о том, какой силы был удар и на сколько метров отбросило в сторону мою бедную девочку. Эти данные могли бы определить скорость автомобиля», - говорит мать погибшей девушки.