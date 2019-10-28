Совет Федерации РФ: Политического решения карабахского конфликта пока нет

В настоящее время нет политического решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью российскому изданию «Парламентская газета».

«Это один из самых застарелых конфликтов на постсоветском пространстве. К сожалению, позиции сторон на сегодняшний день диаметрально противоположны. И если вас интересует мое субъективное мнение, то пока нет политического решения этого конфликта. Но совершенно точно не существует и военного решения этого конфликта. Нужны долгие и трудные переговоры. И самое главное — все стороны должны быть готовы на взаимные уступки и даже на компромиссные решения», - заявил Джабаров.