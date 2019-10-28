Совет Федерации РФ: Политического решения карабахского конфликта пока нет
В настоящее время нет политического решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью российскому изданию «Парламентская газета».
«Это один из самых застарелых конфликтов на постсоветском пространстве. К сожалению, позиции сторон на сегодняшний день диаметрально противоположны. И если вас интересует мое субъективное мнение, то пока нет политического решения этого конфликта. Но совершенно точно не существует и военного решения этого конфликта. Нужны долгие и трудные переговоры. И самое главное — все стороны должны быть готовы на взаимные уступки и даже на компромиссные решения», - заявил Джабаров.
По словам Джабарова, у сторон конфликта накопилось много обид и взаимных претензий: «...За 30 лет выросло почти два поколения армян и азербайджанцев, которые не знают, что были времена мирного сосуществования двух народов в составе Советского Союза... Я оптимист и верю, что наступит время, когда все три закавказские республики — Азербайджан, Грузия и Армения — станут друг для друга добрыми соседями. А главное — большими друзьями нашей страны. Именно дружба с Россией может гарантировать им процветание и независимость».
«Россия кровно заинтересована, чтобы Армения и Азербайджан жили мирно», - заявил Джабаров, отметив при этом, что Россия не может в конфликте принять полностью позицию или Армении, или Азербайджана. «Мы все вышли из одной некогда большой страны, и обе республики нам одинаково дороги. На мой взгляд, мы не можем улучшать отношения с Арменией за счет ухудшения отношений с Азербайджаном. И наоборот», - сказал он.