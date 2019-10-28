Трамп обсудил с саудовским кронпринцем убийство аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом во время телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоке, а также спецоперацию по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, проведенную американскими военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Наследный принц поздравил президента Трампа с успешным завершением миссии США по свершению правосудия над основателем и главарем ИГ Абу Бакром аль-Багдади", - цитирует ТАСС заявление.
Трамп поблагодарил кронпринца "за продолжающееся прочное партнерство Саудовской Аравии и Соединенных Штатов". "Лидеры также обсудили важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.