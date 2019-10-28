Если беременной женщине поздно поставить диагноз… Научная конференция кардиологов
В Научно-исследовательском институте кардиологии имени академика Д.М.Абдуллаева Министерства здравоохранения Азербайджана прошла конференция на тему: «Перипартальная кардиомиопатия - о сердечной недостаточности у беременных и в послеродовом периоде».
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, на научной конференции говорилось о важности кардиологического обследования беременных женщин. На конференции говорилось о том, что, поскольку обследование сердца не является первоочередной задачей для беременных, диагноз перипартальной кардиомиопатии, который считается наиболее опасным для них, был диагностирован в 80% случаев в первый месяц после родов, и даже через 4 или 5 месяцев после родов.
«Перипартальная кардиомиопатия» — идиопатическое заболевание миокарда, манифестируемое сердечной недостаточностью, которое развивается вследствие систолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ). Возникает в конце беременности или в течение нескольких месяцев после родов.
«Это наиболее часто встречающаяся патология у беременных. Так как ряд жалоб сердечных больных - головокружение, одышка, нехватка воздуха, удушье, кашель, кровоизлияние, быстрая утомляемость являются обычными симптомами у беременных женщин, то они не обращают на них должного внимания. Поэтому большинство проблем с сердцем у беременных не выявляются на ранней стадии. А когда болезнь диагностируется, то она уже бывает в последней стадии», - говорится в сообщении.
Отметим, что основной целью данного мероприятия является профилактика и ранняя диагностика этой болезни при наличии перечисленных выше жалоб, так как крайне важно, чтобы кардиологическое обследование и эхокардиографическое обследование проводились в последние месяцы беременности и после родов.