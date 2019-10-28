В Научно-исследовательском институте кардиологии имени академика Д.М.Абдуллаева Министерства здравоохранения Азербайджана прошла конференция на тему: «Перипартальная кардиомиопатия - о сердечной недостаточности у беременных и в послеродовом периоде».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, на научной конференции говорилось о важности кардиологического обследования беременных женщин. На конференции говорилось о том, что, поскольку обследование сердца не является первоочередной задачей для беременных, диагноз перипартальной кардиомиопатии, который считается наиболее опасным для них, был диагностирован в 80% случаев в первый месяц после родов, и даже через 4 или 5 месяцев после родов.