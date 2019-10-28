Минск ищет замену российской нефти

Беларусь ищет способы замещения российской нефти, рассматривая варианты поставок сырья из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, заявила зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

«Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики», – отметила замглавы концерна, передает ТАСС.

Гурина также добавила, что нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на 17,7 доллара за тонну при мировой стоимости барреля 60 долларов. Гурина подчеркнула, что это – один из основных рисков для сохранения конкурентоспособности белорусских производителей, передает РИА Новости.

Отметим, что на прошлой неделе Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти.