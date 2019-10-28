Ученые открыли новое полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний. Соответствующие данные опубликованы на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.

Эксперты провели исследование с участием 34 человек. Так, специалисты взяли 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов, потом сравнили распространенность различных бактерий в кишечнике у участников с высоким (более 82,9 миллиграмма) и низким потреблением кофеина.

Выяснилось, что у первой группы имеется больше «хороших» противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium. Данный состав и структура микробиоты кишечника способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.