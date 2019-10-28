Ремонтные работы повлияют на подачу газа в районах Азербайджана

Сегодня будут проведены наладочные работы на газопроводе среднего давления, обеспечивающего газом семь сел Загатальского района, говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

Согласно информации, в Кюрдамирском районе будет демонтирован регулятор газа на линии среднего давления. Кроме того, в Геранбойском районе будут устранены утечки газа, выявленные во время технического осмотра.

В связи с этим с 09:00 в некоторых населенных пунктах трех вышеуказанных районов будут перебои в газоснабжении.