Россия обвинила США в госбандитизме, а Трамп доиграл в американскую рулетку наш комментарий
Решение президента Трампа о сохранении группировки американских войск в Сирии «для охраны нефтяных полей» от «террористов ИГ» министерство обороны России назвало «международным государственным бандитизмом».
К столь резким формулировкам Москвы не стоит относиться слишком серьезно. Запасы нефти и газа в Сирии достаточно невелики. К началу гражданской войны в 2011 году добыча природного газа в стране составляла 5,3 млрд кубометров, а сырой нефти — около 400 тысяч баррелей в сутки (0,5% от общемирового показателя). Для обеспечения нужд экономики хватало, но какие-то перспективы экспорта не просматривались.
После того, как месторождения в ходе гражданской войны несколько раз переходили из рук в руки - от властей к повстанцам, от них к ИГИЛ, а затем - к курдам, их состояние достаточно плачевно, добыча упала на порядок, качество - соответственно, не говоря уже о техническом состоянии оборудования, только взгляд на которое может добавить специалисту, газовику или нефтянику, седых волос.
Однако, даже то, что осталось - дает неплохие деньги. Нефть из Сирии, вывозимая автомобильными цистернами приносит тем, кто контролирует месторождения, то есть американским ЧВК и совместной курдско-американской компании «Садкэб», около тридцати миллионов долларов в месяц. Как говорится, «курочка по зернышку клюет», но затраты на охрану скважин отбивает. И даже - с небольшой маржой акционерам этого бизнес-проекта.
Что, естественно, раздражает Москву и ее клиентов в Дамаске. На сирийские поля собирались зайти российские «Татнефть», «Роснефть» и даже Газпром - но 80% месторождений решение Трампа закрепляет за американцами и их союзниками, известие более чем неприятное для российской стороны. Во-первых, теперь нефть приходится в Сирию завозить, конечно же, в долг. Во-вторых, получается, что затраты на реконструкцию страны «нефтяными деньгами» хоть частично отбить не получится. Поскольку Трамп в этом вопросе категоричен.
«Я не хочу, чтобы 2000 моих парней и девчонок погибли и пострадали. Но я защищу нефть. Для этого мы оставляем в Сирии некоторый контингент. Если кто-то другой хочет нефти - о’кей, их ждет жесткий отпор», - пишет в своем твиттере американский президент. То есть, американское присутствие здесь сохраняется, и это плохие новости, в том числе и для Тегерана. Поскольку контроль США осуществляют аккурат в том районе, где проходят сухопутные и водные, по Евфрату, транспортные коридоры из Тегерана до самого Дамаска.
Причем, становится более чем очевидным, что американцы здесь - всерьез и надолго. В вашингтонских коридорах все громче разговоры о том, что разработкой сирийских нефтяных и газовых полей займется ExxonMobil, причем начал их именно Трамп, написавший все в том же твиттере: «Возможно, я собираюсь заключить сделку с ExxonMobil или одной из наших великих компаний, чтобы пойти туда, сделать правильно ... и распределить богатство».
И сама компания - из числа «зубастых», впившись в кусок, не отпустит, и планы долгосрочные, включающие в себя не просто добычу, но и реконструкцию месторождений. Причем делаться все будет под аплодисменты курдов, еще вчера ранеными пингвинами кричавшими о «великом предательстве» их со стороны США. Еще раз цитата от Трампа: «А курды... С ними стало легче договариваться спустя несколько дней ожесточенных боев». То есть, после того как по ним асфальтоукладочным катком прошлась турецкая армия, как картон порвав миф об «исключительных боевых качествах» курдских ополченцев - амбиций у курдов, возомнивших себя равноправными партнерами, резко поубавилось.
Тем более что их услуги будут оплачены - не слишком щедро, но все же. Плюс казенное обмундирование и обувь, вооружение, сплошная выгода, жизнь удалась. А чтобы у них не возникало мыслей «сходить налево», то есть в сторону Дамаска, туземный контингент ЧВК, охраняющих нефтяные поля, будет щедро разбавлен личным составом из других группировок. Так, стало известно, что командир созданных Соединенными Штатами в Эт-Танфе «Коммандос революции» ("Магавир Ас-Саура"), Муханнад (он же Мухаммад, он же Ахмад) Ат-Талаа, бывший капитан правительственной Сирийской Арабской Армии, уже ведет вербовку в команду будущих охранников. Заодно и за курдами будут присматривать.
Ну и не будем забывать об американском контингенте, в котором и группы из Сил специальных операций армии США, и бронетехника, и ударные беспилотники - причем под прикрытием ВВС. Вашингтон откровенно «отжал» у Дамаска нефть и газ, то есть лишил Дамаск одного из ресурсов для реконструкции страны. Негодовать по этому поводу можно долго, но результата особого не будет - Трамп сделает все возможное, чтобы внешняя политика Америки окупалась и даже приносила прибыль. Каким путем - не слишком-то его и волнует, тему справедливости и соблюдения суверенитета он щедро оставил другим, тем, кто не успел на нефтяные и газовые поля Сирии.