Икрам Нур, автор haqqin.az 11:38

Решение президента Трампа о сохранении группировки американских войск в Сирии «для охраны нефтяных полей» от «террористов ИГ» министерство обороны России назвало «международным государственным бандитизмом».

К столь резким формулировкам Москвы не стоит относиться слишком серьезно. Запасы нефти и газа в Сирии достаточно невелики. К началу гражданской войны в 2011 году добыча природного газа в стране составляла 5,3 млрд кубометров, а сырой нефти — около 400 тысяч баррелей в сутки (0,5% от общемирового показателя). Для обеспечения нужд экономики хватало, но какие-то перспективы экспорта не просматривались. После того, как месторождения в ходе гражданской войны несколько раз переходили из рук в руки - от властей к повстанцам, от них к ИГИЛ, а затем - к курдам, их состояние достаточно плачевно, добыча упала на порядок, качество - соответственно, не говоря уже о техническом состоянии оборудования, только взгляд на которое может добавить специалисту, газовику или нефтянику, седых волос. Однако, даже то, что осталось - дает неплохие деньги. Нефть из Сирии, вывозимая автомобильными цистернами приносит тем, кто контролирует месторождения, то есть американским ЧВК и совместной курдско-американской компании «Садкэб», около тридцати миллионов долларов в месяц. Как говорится, «курочка по зернышку клюет», но затраты на охрану скважин отбивает. И даже - с небольшой маржой акционерам этого бизнес-проекта.

Что, естественно, раздражает Москву и ее клиентов в Дамаске. На сирийские поля собирались зайти российские «Татнефть», «Роснефть» и даже Газпром - но 80% месторождений решение Трампа закрепляет за американцами и их союзниками, известие более чем неприятное для российской стороны. Во-первых, теперь нефть приходится в Сирию завозить, конечно же, в долг. Во-вторых, получается, что затраты на реконструкцию страны «нефтяными деньгами» хоть частично отбить не получится. Поскольку Трамп в этом вопросе категоричен. «Я не хочу, чтобы 2000 моих парней и девчонок погибли и пострадали. Но я защищу нефть. Для этого мы оставляем в Сирии некоторый контингент. Если кто-то другой хочет нефти - о’кей, их ждет жесткий отпор», - пишет в своем твиттере американский президент. То есть, американское присутствие здесь сохраняется, и это плохие новости, в том числе и для Тегерана. Поскольку контроль США осуществляют аккурат в том районе, где проходят сухопутные и водные, по Евфрату, транспортные коридоры из Тегерана до самого Дамаска. Причем, становится более чем очевидным, что американцы здесь - всерьез и надолго. В вашингтонских коридорах все громче разговоры о том, что разработкой сирийских нефтяных и газовых полей займется ExxonMobil, причем начал их именно Трамп, написавший все в том же твиттере: «Возможно, я собираюсь заключить сделку с ExxonMobil или одной из наших великих компаний, чтобы пойти туда, сделать правильно ... и распределить богатство».