Пентагон: останки аль-Багдади сбросили в море

Американские военные сбросили останки Абу Бакра аль-Багдади в море через несколько часов после того, как экспресс-анализ ДНК подтвердил, что лидер "Исламского государства" уничтожен. Об этом заявили представители Пентагона, пишет NEWSru.co.il.

В минобороны США подчеркивают, что все доказательства смерти аль-Багдади, подробности операции и место его захоронения в море остаются секретными.

Командующий Объединенным комитетом начальников штабов США Марк Майли заявил, что останки аль-Багдади сначала доставили "в безопасное место, чтобы с помощью криминалистического анализа ДНК подтвердить его личность", затем останки были "утилизированы".