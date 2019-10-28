ОАО «Азерэнержи» осуществляет ремонтные и восстановительные работы как на станциях, которые находятся в регионах, так и на 104,4 мегаватной Бакинской электростанции, с целью повышения надежной эксплуатации и восстановления «утерянной» мощности, сообщил haqqin.az глава центра прессы и общественных связей ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

Он отметил, что до принятия программы реабилитации на Бакинской электростанции один агрегат из 12 вовсе не функционировал, а остальные 11 агрегатов работали не полной силой. К концу года «утерянная» мощность будет полностью восстановлена. Итак, с целью устранения возникшей проблемы были заказаны и доставлены необходимые запчасти и начаты наладочные работы с начало года. За последние месяцы отремонтированы 7 агрегатов, включая один агрегат, который прекратил свое функционирование с 2015 года, соответствующая работа на двух агрегатах приближается к завершению. После завершения необходимых работ на остальных трех агрегатах к концу года на станции будет восстановлено 20 мегават «утерянной» мощности. Наряду с работами по выработке электроэнергии на станции, также проводятся комплексные работы по энергопередаче, были устранены проблемы в четырех 110 высоковольтных линий, исходящих из станции.

Напомним, что ОАО «Азерэнержи» проводит ремонтные, восстановительные и реконструкционные работы на Бакинской электростанции, модульных электростанциях «Сангачал», «Хачмаз», «Шеки», «Астара» и «Шахдаг», включая Азербайджанскую теплоэлектростанцию, в целом - на 12 электростанциях.