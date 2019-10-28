По просьбе Израиля Россия не продала Ирану оружие

России отказалась от поставок некоторого оружия в Иран. Это было сделано по просьбе властей Израиля, сообщил советник премьер-министра страны Ариэль Бульштейн.

«Россия учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определенных видов вооружения в страны, враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель — стереть Израиль с лица земли», — рассказал российскому изданию «Известия» Бульштейн.

Советник израильского премьера уточнил, что в его стране поставка оружия «таким режимам» воспринимается «без энтузиазма».