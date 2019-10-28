Накануне президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия новой автомобильной дороги в Габалинском районе - Беюк Эмили-Былых-Амирван, сообщает АзерТАдж.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. С.Мамедов сообщил президенту, что автомобильная дорога Беюк Эмили-Былых-Амирван соединяет 11 населенных пунктов с населением 10 тыс. человек.

С.Мамедов также проинформировал президента Ильхама Алиева о строительстве автодороги Нидж-Абрых и отметил, что на этой территории имеется около 40 населенных пунктов.

Ильхам Алиев, перебив председателя агентства, спросил: «Это относится к Габалинскому району?».

На что С.Мамедов ответил утвердительно. Президент сделал замечание:

«По-моему, в Габале всего 60 сел. А ты говоришь около 40».

После этого С.Мамедов извинился перед президентом.

«Я знаю, сколько в Габале сел. В Габале три поселка, один город и 60 сел. А ты говоришь - 40 сел. Не преувеличивай цифры!», - сказал президент Ильхам Алиев.