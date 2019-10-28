Шойгу прилетел в Армению

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с однодневным рабочим визитом в Армению, сообщает Новости Армения.

Согласно информации, визит российского министра начался с Гюмри. Здесь министр обороны РФ побывает на 102-й российской базе, посетит музей и православный храм, встретится с юнармейцами.

Затем Сергей Шойгу продолжит визит в Ереване. В армянской столице главу оборонного ведомства РФ примет премьер-министр Никол Пашинян. Также состоится встреча с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

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