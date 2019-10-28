Закрытые обсуждения по Кешикчидаг в парламенте Грузии

В законодательном органе Грузии по инициативе независимых депутатов Эки Беселия и Звиада Квачантирадзе, состоится закрытая встреча с замглавы МИД, председателем комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Грузией и Азербайджаном Лашей Дарсалия.

В ходе встречи будет представлена информация о работе государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Грузии с Азербайджаном, в частности, по проблемным вопросам в связи с монастырями Чичхитури и Удабно в Кешикчидаг.

«Мы придаем большое значение этому первому слушанию, на котором председатель комиссии, г-н Дарсалия сам будет говорить о всех проблемных вопросах, связанных с этим монастырским комплексом. Это будет в закрытом формате, что позволит нам получить больше информации и открыть больше диалога. Среди прочего мы хотим поговорить о монастырях Чичхитури и Удабно, так как вы знаете, что есть ограничение свободного входа не для только туристов, но и верующих прихожан и представителей духовенства», — заявила журналистам Эка Беселия.