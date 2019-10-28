Пашинян избавляется от неугодного судьи

В Армении Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя Конституционного суда страны Грайра Товмасяна. По версии следствия, Товмасян, который ранее возглавлял Минюст Армении, злоупотребил должностными полномочиями и приобрел здание в центре Еревана на торгах, объявленных мэрией.

В СНБ Армении сообщили, что правительство разрешило компании-застройщику укрепить основание государственного здания в центре Еревана, достроить три этажа, отремонтировать уголовно-исполнительное учреждение "Абовян" и школу за 870 млн драмов ($1,8 млн).

"Взамен компании в виде собственности было обещано 925 и 821 кв м территории в том же государственном здании в центре Еревана. В процессе работ ряд чиновников министерства юстиции составили и утвердили фиктивные документы о завершении строительства, что стало основанием для отчуждения указанных территории компании", - приводит Интерфакс сообщение СНБ.

Напомним, в сентябре Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции страны положение Уголовно-процессуального кодекса, по которому в отношении экс-президента, одного из лидеров "карабахского клана" Роберта Кочаряна допускается уголовное преследование. При этом была признана не соответствующей Конституции статья 35 УПК "Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование" по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой, то есть КС поставил под вопрос правомерность ареста Кочаряна. В начале октября депутаты парламента Армении одобрили инициативу фракции "Мой шаг" по лишению Товмасяна полномочий председателя КС и направили соответствующий проект в суд, который, однако, решил не рассматривать его.