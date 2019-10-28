Синоптики о погоде на завтра
В среду, 30 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи местами возможны осадки. Северный ветер днем перейдет в южный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 12-15, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-88%, днем 55-65%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Апшероне ожидаются стабильные погодные условия и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются грозы, временами дожди. Ночью и утром туман. Прогнозируется восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 8-12, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью будет 3-7, днем 7-11 градусов тепла.