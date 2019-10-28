Зеленский тайно приехал на передовую в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе. Об этом рассказал экс-представитель Киева в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

Визит был совершен ночью, и это было чрезвычайно опасно, подчеркнул Бессмертный в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

Бессмертный добавил, что люди, которые везли Зеленского на передовую, «не дружат с головой». По его словам, планирующие такие операции лица должны помнить о том, что Зеленский является главнокомандующим.

Когда именно украинский лидер совершил визит на передовую не сообщается.