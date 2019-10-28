В Россию не пропустили сотни тысяч куриных яиц из Азербайджана

В Самарской области в Тольятти сотрудники Россельхознадзора обнаружили фуру с куриными яйцами. Продукция ехала из Азербайджана без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, передает телерадиокомпания «Губерния».

«В Самарскую область планировали ввезти 840 коробок с яйцами в количестве 302840 штук. Товар предназначался одной из местных компаний», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Самарской области

Фуру с куриными яйцуами в регион не пропустили и развернули ее прямо на границе.