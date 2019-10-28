В Баку отметили День Республики Турции фото
В столице Азербайджана у Мемориала турецким воинам прошло мероприятие по случаю Дня Республики Турции, передает агентство Anadolu.
В мероприятии приняли участие посол Турции в Баку Эркан Озорал, военный атташе Турции Исмаил Хаккы Косеали, представители турецких организаций в Азербайджане, предприниматели и граждане.
Посол возложил венок к мемориалу, память воинов почтили минутой молчания.
Затем прозвучали гимны Турции и Азербайджана.
Глава дипмиссии оставил запись в памятной книге мемориала.
Участники мероприятия посетили также Аллею шехидов.