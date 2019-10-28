В Швеции Россию назвали "историческим врагом", а Трампа - предателем

Журналисты шведского издания Dagens Nyheter назвали Россию "историческим врагом" Европы и призвали ЕС сплотиться против Москвы, в то время как президент США Дональд Трамп оказался "беспорядочным и ненадежным партнером", действия которого сыграли на руку России. Об этом пишет NEWSru.com.

По мнению автора статьи, президент США Дональд Трамп предал своих союзников по НАТО, приняв решение о выводе войск из Сирии.

В материале отмечается, что США гарантировали безопасность на континенте при помощи НАТО в течение десятилетий, но президент Трамп оказался беспорядочным и ненадежным партнером, который "предпочитает мечтать о какой-то торговой войне".

"Странам ЕС надо держаться вместе и использовать свою экономическую силу...", - заключает издание, призвав европейскую часть НАТО "быстро и энергично вооружиться в случае, если Соединенные Штаты будут продолжать голосовать за шарлатанов".