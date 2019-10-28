«Пока существует понятие "чиновник-олигарх-бизнес", в Азербайджане не получится ликвидировать монополии. Если ты чиновник, то ты должен работать в органе исполнительной власти и жить на зарплату. Если же ты хочешь заниматься бизнесом, то подай в отставку и уходи в бизнес». Об этом в эфире передачи «Центр внимания» на Общественном телевидении заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

По его словам, Милли Меджлис уже на протяжении 17 лет не может принять Кодекс о конкуренции.

«Примерно 10 лет назад мы вынесли этот Кодекс на обсуждения в пленарном заседании и приняли его в двух чтениях. Но вынести его на третье чтение уже не позволили. На каждой сессии Милли Меджлиса я поднимаю этот вопрос и призываю принять Кодекс о конкуренции. Но чиновники и олигархи, которые сегодня занимаются монополией, не позволяют принять этот Кодекс. Но президент внес эти вопросы в Стратегическую дорожную карту, и скорее всего в следующем году мы уже примем этот Кодекс», - сказал он.

Вахид Ахмедов также коснулся вопроса деклараций о доходах.

«Мы приняли закон об этих декларациях. Президент поручил Кабмину подготовить соответствующие нормативные документы. Но уже на протяжении 10 лет эти документы не были подготовлены. И ни один чиновник не публикует свои декларации о доходах. Когда они появятся, можно будет спросить чиновника, откуда ты взял деньги на свой бизнес. Я вам открыто говорю: большинство чиновников построили свой бизнес за государственные средства. Поэтому вопрос о декларациях должен быть решен», - сказал Вахид Ахмедов.

Депутат поднял вопрос и о финансовой амнистии.

«Они все равно различными путями получили эти средства. Забрать эти деньги у них не получится. Но давайте тогда примем закон о финансовой амнистии, чтобы эти люди вернули свои деньги в страну и вкладывали их в развитие экономики», - сказал он.

Вахид Ахмедов добавил, что те, кто утверждают, что в Азербайджане отсутствуют монополии – не правы.

«Мы получаем сотни обращений от предпринимателей. Они не могут войти на рынок. Приведу самый простой пример. Есть оптовые базы, над которыми стоят чиновники-олигархи. Предпринимателей заставляют покупать овощи только в этих оптовых базах. И они не могут поехать в деревню и купить товар прямо там. Если фермер сможет вывести свою продукцию сразу на рынок, то это заметно скажется на снижении цен», - сказал он.