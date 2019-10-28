Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Донбассе

В Донбассе в районе Золотого началось разведение сил между силовиками и ополченцами, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РИА Новости.

"В Золотом последние обстрелы были 17 числа (октября), то есть больше 10 дней назад. То есть семь дней мы выдержали, передали СММ ОБСЕ, что мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское", — заявил министр журналистам в Мариуполе.

Он пояснил, что "это не просто отведение", а процесс, который заранее готовится и контролируется со стороны ОБСЕ.

Пристайко выразил надежду, что отвод сил в районе Петровского может начаться в течение семи-десяти дней.