МИД: У министра обороны Армении больное воображение

«Чего еще можно ожидать от министра обороны страны, которая героизирует фашизм, проводит на захваченных ею территориях Азербайджана кровавую этническую чистку против проживавшего на этих землях коренного азербайджанского населения, совершает такие зверства, как Ходжалинский геноцид?» - заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление министра обороны Армении о том, что «вопрос Карабах а решен».

«На фоне предпринимаемых в течение многих лет при участии международных посредников усилий по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта высказывание министром обороны страны-агрессора подобного мнения может быть расценено лишь как продукт больного воображения. Но чего еще можно ожидать от министра обороны страны, которая героизирует фашизм, проводит на захваченных ею территориях Азербайджана кровавую этническую чистку против проживавшего на этих землях коренного азербайджанского населения, совершает такие зверства, как Ходжалинский геноцид?! Хотела бы подчеркнуть один момент: фашистский палач Гарегин Нжде, которого в Армении возвели в ранг героя, тоже когда-то думал, что вопрос решен, но всем известен его бесславный конец», - сказала Абдуллаева.

Представитель МИД Азербайджана отметила, что армяно-азербайджанский конфликт будет решен лишь после полного обеспечения принципов международного права и восстановления справедливости, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах, как того требует международное сообщество.

Напомним, 27 октября министр обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопрос журналистов, как он представляет решение карабахского конфликта, заявил: «Представляю только победу. Вопрос Карабаха решен».