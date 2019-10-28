Песков: Путин всегда прислушивался к мнению Примакова

Президент РФ Владимир Путин всегда прислушивался к мнению Евгения Примакова и высоко ценил его заслуги, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, сегодня Путин откроет памятник Евгению Примакову напротив здания МИД РФ. «Они хорошо знали друг друга...», — добавил Песков, по словам которого, Путин всегда высоко ценил заслуги Примакова перед Россией и эти заслуги «трудно переоценить».

Евгений Примаков - один из ведущих российских востоковедов, крупный специалист в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России.