Немцы захотели исключить Турцию из НАТО

Большинство немцев — 58 процентов — поддерживают исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира». Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на опрос института YouGov.

Еще активнее население Германии поддерживает экономические санкции в отношении Анкары и запрет на экспорт — за это высказались более 60 процентов.

Отмечается, что против исключения Турции из НАТО определенно высказались только 18 процентов жителей. Известно, что в опросе принимали участие более 2000 человек.