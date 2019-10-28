SOCAR показал: как азербайджанцы погибали за Турцию видео
Солнце только-только встало, а к бульвару Мраморного моря, в разноголосицу распевая будоражащую мелодию гимна и размахивая алыми вымпелами национальных флагов Турции, мощным потоком течет людская река. Впрочем, она не течет. Охваченная бурным кипятком восторга она стремительным валом летит к голубым далям необозримого морского простора. И кажется, что эта бирюзовая и манящая к себе даль возникла вовсе не от природной стихии моря. Оно - то самое светлое и безбрежное, путь к которому им открыл Мустафа Кемаль Ататюрк.
- Так было ровно 96 лет назад и так – Иншаллах! – будет всегда, - считав с лица моего неподдельное изумление и наклонившись к самому моему уху, громко, но веско говорит мне мой коллега по перу Мустафа Атешоглу.
Он чуть ли не кричит. Ему кажется, что в этом набатном шуме я его не услышу. Для него этот День Республики наполнен особым смыслом. Он в третьем колене своей семьи носит имя Мустафа. Его дед, погибший в одном из боев за независимость страны, был тезкой Ататюрка. Он и своего младшего сына, отца моего собрата по журналистскому ремеслу назвал Мустафой. А теперь мой друг, известный в Турции газетчик, этим же именем нарек одного из своих сыновей.
- Правнук деда моего деда. Одного из воинов бессмертного Ататюрка – Отца нашего народа, - не без гордости замечает Атешоглу, а затем, тепло улыбнувшись, добавляет:
- И твоего деда.
Это нас и сблизило. Дело в том, что мой дед Эхсан, родом из Шеки, также, как и его предок, пали на поле боя при Думлупинаре, когда в решающей битве за независимость Турции были на голову разбиты полчища оккупантов. Тогда плечом к плечу с воинами регулярной армии под руководством Мустафы Кямаля Ататюрка воевал и по зову сердца прибывший в Турцию добровольческий отряд из Азербайджана. Это были десятки и десятки простых людей из Баку, Нахичевани, Гянджи и Шеки, которые, взяв в руки оружие, поспешили на выручку родного им по крови народа. Так что в алом стяге независимой Турции есть и капли крови азербайджанцев.
- Символично, собрат мой, что ты сегодня здесь с нами,- приобняв меня за плечи, произносит Мустафа Атешоглу и вдруг, спохватившись, добавляет:
- Хотя, это не символ! Теперь эта реальность! Да еще какая! Мы плечом к плечу созидаем то, что завещал Ататюрк и здесь, в Стамбуле, блестяще высказался Гейдар Алиев – «Мы два государства, но один народ!» Мы снова плечом к плечу.
И вот в эти дни при поддержке Государственной Нефтяной Компании Азербайджана на экранах турецкого ТВ вышел в свет чудесный, трепетный, душераздирающий короткометражный исторический сюжет о том, как азербайджанцы погибали в битвах за самостояние и независимость Турецкой Республики Ататюрка.
Речь идет о битве при Сакарье, основном сражении войны за независимость, которая предопределила ход всей всемирной истории. Кемалисты отвергли навязанный западным империализмом побежденной в Первой мировой войне Османской империи унизительный Севрский мирный договор (этот договор предполагал и создание на территории современной Турции государства Армении) и выступили против сложившегося нового миропорядка. В марте 1921 года между Турцией и Советской Россией был подписан договор о взаимной помощи. Москва помогла Турции выстоять в неравной борьбе с западными империями, поставляя нефть, оружие и золото. И большую лепту в дело сопротивления и победы Турции внесла вторая Азербайджанская Республика во главе с Нариманом Наримановым. Сотни азербайджанских аскеров ринулись к своим турецким собратьям, к тем самым солдатам павшей великой Османской империи – освободившим от армянского ига тюркского Баку. Позже будет Карсский договор, и совместная борьба Ататюрка и Нариманова за особый статус Нахчывана в составе Азербайджанской Социалистической Республики…
Главный лейтмотив драматического сюжета – скрепленное мученической смертью и готовностью погибнуть за Отчизну братство двух народов. При этом как для азербайджанского тюрка, так и для османского главенствует ценностное тождество двух Отечеств – как Азербайджана, так и Турции.
Весьма символично, что этот, безусловно, как с художественной, так и режиссерской точки зрения, мастерский превосходный исторический сюжет появился на экранах при поддержке Госнефтекомпании Азербайджана – SOCAR. Ведь на сегодняшний день SOCAR – это визитная карточка Азербайджана в Турции. Начиная с 2007 года, инвестиции Госнефтекомпании в экономику братской страны составили свыше 20 миллиардов долларов. И вот этим шедевральным историческим сюжетом Госнефтекомпания хотела показать, что оплотом нашего неразрывного единства являются не инвестиции, не экономика, и не нефтедоллары, а нерушимые ценности, историческая память и социокультурная идентичность.
Всё и вся на лицо. Мы душою, кровью и делом есть, были и будем вместе.
С праздником вас, братья наши!