Солнце только-только встало, а к бульвару Мраморного моря, в разноголосицу распевая будоражащую мелодию гимна и размахивая алыми вымпелами национальных флагов Турции, мощным потоком течет людская река. Впрочем, она не течет. Охваченная бурным кипятком восторга она стремительным валом летит к голубым далям необозримого морского простора. И кажется, что эта бирюзовая и манящая к себе даль возникла вовсе не от природной стихии моря. Оно - то самое светлое и безбрежное, путь к которому им открыл Мустафа Кемаль Ататюрк.

- Так было ровно 96 лет назад и так – Иншаллах! – будет всегда, - считав с лица моего неподдельное изумление и наклонившись к самому моему уху, громко, но веско говорит мне мой коллега по перу Мустафа Атешоглу.

Он чуть ли не кричит. Ему кажется, что в этом набатном шуме я его не услышу. Для него этот День Республики наполнен особым смыслом. Он в третьем колене своей семьи носит имя Мустафа. Его дед, погибший в одном из боев за независимость страны, был тезкой Ататюрка. Он и своего младшего сына, отца моего собрата по журналистскому ремеслу назвал Мустафой. А теперь мой друг, известный в Турции газетчик, этим же именем нарек одного из своих сыновей.

- Правнук деда моего деда. Одного из воинов бессмертного Ататюрка – Отца нашего народа, - не без гордости замечает Атешоглу, а затем, тепло улыбнувшись, добавляет:

- И твоего деда.

Это нас и сблизило. Дело в том, что мой дед Эхсан, родом из Шеки, также, как и его предок, пали на поле боя при Думлупинаре, когда в решающей битве за независимость Турции были на голову разбиты полчища оккупантов. Тогда плечом к плечу с воинами регулярной армии под руководством Мустафы Кямаля Ататюрка воевал и по зову сердца прибывший в Турцию добровольческий отряд из Азербайджана. Это были десятки и десятки простых людей из Баку, Нахичевани, Гянджи и Шеки, которые, взяв в руки оружие, поспешили на выручку родного им по крови народа. Так что в алом стяге независимой Турции есть и капли крови азербайджанцев.

- Символично, собрат мой, что ты сегодня здесь с нами,- приобняв меня за плечи, произносит Мустафа Атешоглу и вдруг, спохватившись, добавляет:

- Хотя, это не символ! Теперь эта реальность! Да еще какая! Мы плечом к плечу созидаем то, что завещал Ататюрк и здесь, в Стамбуле, блестяще высказался Гейдар Алиев – «Мы два государства, но один народ!» Мы снова плечом к плечу.