С картой «PREMIUM BANK» купи бензин у SOCAR и получи бесплатный авиабилет
ОАО «Premium Bank» приступило к сотрудничеству с ЗАО «SOCAR PETROLEUM», которое внесло свой вклад в развитие безналичных расчетов и расширение электронных платежных услуг в стране. Владельцы карт Miles ОАО «Premium Bank», при покупке топлива на заправочных станциях «SOCAR» получат дополнительные мили и смогут использовать накопленные баллы на бесплатный билет авиакомпании ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
Для предоставления клиентам такой возможности на заправочных станциях «SOCAR» были установлены POS-терминалы «Premium Bank». Начисление дополнительных миль действительно для всех держателей карт Miles банка, которые производят оплату через POS-терминалы «Premium Bank».
Напоминаем, что карта "Premium Bank Miles" — это совместная платежная карта, которая сочетает в себе преимущества банковской карты и привилегии участника программы "Azal Miles". Оплачивая ежедневные покупки и услуги картой Miles, держатель карты собирает баллы на своем балансе. Баллы начисляются в любой валюте мира на момент оплаты (в эквиваленте AZN). Баллы также собираются на рейсах "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL). Держатель карты может использовать собранные мили для покупки бесплатного авиабилета (бизнес- и эконом-класса) AZAL или для повышения класса обслуживания.
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