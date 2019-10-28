С картой «PREMIUM BANK» купи бензин у SOCAR и получи бесплатный авиабилет

ОАО «Premium Bank» приступило к сотрудничеству с ЗАО «SOCAR PETROLEUM», которое внесло свой вклад в развитие безналичных расчетов и расширение электронных платежных услуг в стране. Владельцы карт Miles ОАО «Premium Bank», при покупке топлива на заправочных станциях «SOCAR» получат дополнительные мили и смогут использовать накопленные баллы на бесплатный билет авиакомпании ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Для предоставления клиентам такой возможности на заправочных станциях «SOCAR» были установлены POS-терминалы «Premium Bank». Начисление дополнительных миль действительно для всех держателей карт Miles банка, которые производят оплату через POS-терминалы «Premium Bank».