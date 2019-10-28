Назван самый популярный модный бренд в мире

Итальянский модный бренд Off-White стал самым популярным в мире. Рейтинг платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, публикует Hypebae.

Специалисты платформы узнали, что чаще всего в третьем квартале 2019 года пользователи искали в сети продукцию марки Off-White. На втором месте в списке самых востребованных оказалась французская Balenciaga, пишет Лента.ру.

Итальянский модный дом Gucci — предыдущий лидер аналогичного рейтинга, составленного по итогам второго квартала года, — опустился на третье место. За ним последовали Versace и Prada, занявшие четвертое и пятое места соответственно.

В десятку топовых компаний модной индустрии, по данным Lyst, также вошли Valentino, Fendi и Burberry. Перечень замыкают Sint Laurent и Vetements.